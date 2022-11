Afwezigheid boegbeelden zorgt voor metamorfose bij handbalsters: 'Talent is er'

Zonder boegbeelden Tess Wester, Danick Snelder en Lois Abbingh beginnen de Nederlandse handbalsters zaterdag hun jacht op een EK-medaille. Door hun afwezigheid werden de verwachtingen getemperd, maar volgens oud-bondscoaches Bert Bouwer en Henk Groener klopt de jonge generatie na een succesvolle oefencampagne hard op de deur.

"Ik zeg dit met alle respect voor de jongere meiden, maar op de training is het soms gewoon een piece of cake om een een-op-een-duel te winnen", was de ervaren Angela Malestein in september tijdens een persmoment op Papendal hard over het niveau van Oranje.

De uitspraak van Malestein was veelzeggend over de sfeer die op dat moment rondom de ploeg hing. Bondscoach Per Johansson zag basiskrachten Wester, Snelder, Abbingh en Larissa Nusser wegvallen. Oranje trainde destijds met een grotere groep, waarin veel jong talent de kans kreeg.

Inmiddels is de selectie teruggebracht tot achttien speelsters en is het beeld bijna 180 graden gedraaid. Het Nederlandse team bewees vorige maand in de Golden League dat het zich nog altijd met de wereldtop kan meten. Oranje won bij het voorbereidingstoernooi op het EK twee keer van Denemarken en één keer met ruime cijfers van regerend wereld- en Europees kampioen Noorwegen (33-24).

"De ploeg ondergaat momenteel een heel interessante metamorfose", zegt Bouwer, die tussen 1990 en 2003 als bondscoach de basis voor het Nederlandse handbalsucces legde. "Tijdens de Golden League-wedstrijden zag je heel duidelijk dat de leiders van de laatste jaren zijn weggevallen. Ze zijn nog zoekende wie de leiders van deze groep zijn."

EK-programma Nederland Zaterdag 5 november, 20.30 uur: Nederland-Roemenië

Maandag 7 november, 18.00 uur: Noord-Macedonië-Nederland

Woensdag 9 november, 20.30 uur: Frankrijk-Nederland

'Fijn voor de coach, maar minder voor Lois, Tess en Danick'

De zoektocht naar één of meerdere nieuwe leiders kan volgens Groener snel gaan. "De jongere speelsters hebben de kwaliteiten om het stokje nu over te nemen van 'de oudjes'. Je ziet dat hun niveau omhoog is gegaan", vertelt de oud-bondscoach, die Nederland in 2016 leidde tijdens de eerste deelname aan de Olympische Spelen.

Groener doelt niet op de allerjongste generatie, maar op de speelsters die er qua leeftijd nét boven zitten. Hij wijst Dione Housheer (23 jaar), Merel Freriks (24) en keeper Yara ten Holte (22) aan als speelsters die de kar kunnen trekken bij afwezigheid van de Oranje-coryfeeën.

Volgens Bouwer is de huidige situatie ideaal voor een wisseling van de wacht. "Normaal kom je als jongeling in een groep die al lang samen is en dan zal je jezelf aan moeten passen. Nu zijn er zo veel veranderingen, dat deze groep een eigen dynamiek aan het ontwikkelen is."

"Dat is fijn voor hen en de bondscoach, maar minder voor Lois, Tess en Danick", zegt Bouwer. "Voor hen zal het een pittige klus worden om zich terug te knokken. Zeker als er op het EK succes is. Dan kan het heel hard gaan binnen een groep."

Bondscoach Per Johansson staat voor zijn eerste eindtoernooi met Oranje. Foto: EPA

'Deze generatie heeft het makkelijker'

Voor tastbaar succes zal de jonge selectie op het EK beter moeten presteren dan Nederland de laatste jaren deed. Oranje staat al even droog na een voortreffelijke periode tussen 2015 en 2019, toen er drie WK-medailles en twee EK-medailles werden veroverd.

"Deze nieuwe generatie heeft een groot voordeel ten opzichte van de vorige generatie die in 2019 wereldkampioen werd", stelt Groener. "Zij moesten het destijds allemaal zelf uitvinden. Deze generatie heeft het makkelijker. Ze kunnen aanhaken en meegroeien."

"Het talent is er, maar het is afwachten of aanhaken bij de Europese top voor hen op dit toernooi al mogelijk is", vult Bouwer zijn oud-collega aan. "Als de flow erin komt tijdens het EK, hebben ze best kans om bij de eerste vijf te eindigen. Dat zou ik al een geweldige prestatie vinden. Een medaille? Dat zou een topprestatie zijn."

Nederland begint de eerste groepsfase zaterdag om 20.30 uur tegen Roemenië. Daarna treft de ploeg van Johansson in de groepsfase Noord-Macedonië en Frankrijk. De eerste drie landen uit de poule gaan door naar de hoofdronde. Daarin blijven de resultaten uit de eerste groepsfase gelden.

