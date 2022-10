Verhoeven voelt zich geen kampioen meer als hij verliest op eigen event HIT IT

Hoewel zijn wereldtitel zaterdag niet op het spel staat, is Rico Verhoeven er alles aan gelegen om Hesdy Gerges te verslaan tijdens zijn eigen evenement HIT IT. De zwaargewichtkampioen komt in het Rotterdamse Ahoy voor het eerst in ruim een jaar in actie.

"Of ik nu wel of niet mijn titel verdedig; elke wedstrijd is belangrijk en geldt voor mij als titelgevecht. Uiteindelijk moet ik winnen, want als ik zou verliezen, voel ik me niet meer de kampioen. Je bent kampioen omdat je zoveel wedstrijden achter elkaar gewonnen hebt", zei Verhoeven vrijdag, een dag voor zijn gevecht.

De 33-jarige Nederlander kreeg van kickboksbond GLORY de ruimte om zijn eigen evenement op te zetten. Bij HIT IT komen entertainment en kickboksen samen. Hoewel Verhoeven vooral wil dat het publiek geniet, is de avond voor hem mislukt als hij verliest.

"Het evenement is superleuk, maar ik ben daar gewoon om te winnen en mijn werk te doen", vertelde Verhoeven, die zich in de afgelopen maanden bemoeide met de opzet van HIT IT.

Zaterdag zal hij zelf weinig van het eindproduct meekrijgen. "Uiteindelijk ga ik zelf niet van de avond kunnen genieten, omdat ik alleen maar bezig ben met wat er moet gaan gebeuren. En dat is die wedstrijd."

'Verkoudheid is geen excuus'

Helemaal vlekkeloos verliepen de laatste dagen niet voor Verhoeven. Tijdens de persconferentie in Ahoy merkte tegenstander Gerges op dat de wereldkampioen verkouden is.

"Ik ben twee dagen geleden lekker gaan wandelen. 's Avonds zat mijn neus ineens helemaal dicht. Maar voor mijn gevoel is hij nu alweer een stuk opener dan in de afgelopen twee dagen", zei Verhoeven daarover.

"Op het moment dat ik aan het kickboksen ben, heb ik er eigenlijk totaal geen last van. Op het moment dat ik stop met trainen, slaat mijn neus een beetje dicht. Dit is in ieder geval geen 1-0 voor Hesdy. Het is geen excuus."

'Ben blij dat ik eindelijk weer de ring in kan'

Hoewel zijn laatste gevecht (tegen Jamal Ben Saddik) van 23 oktober vorig jaar dateert, is Verhoeven vol vertrouwen. "Ik heb lekker in mijn vechtbubbel kunnen zitten en heb hard getraind", vertelde Nederlander, die al sinds juni 2014 wereldkampioen is.

"Ik heb een belachelijk goede voorbereiding gehad en ben in top shape. Ik voel me goed en ben blij dat ik na een jaar weer de ring in kan stappen."

Tegenstander Gerges (38) verloor zijn eerdere drie gevechten met Verhoeven en sluit zaterdag zijn loopbaan af. "We gaan gewoon knallen", zei hij. "Ik ben dankbaar dat ik tegen Rico mijn laatste partij kan vechten."

Verhoeven en Gerges komen zaterdag later op de avond in actie. Naar verwachting vecht Verhoeven in het voorjaar van 2023 weer bij GLORY. Zeer waarschijnlijk is Alistair Overeem dan zijn opponent, waarbij de kampioensriem wél op het spel staat.

