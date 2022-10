Handbalsters verslaan favoriet Noorwegen bij start tweede Golden League-editie

Delen via E-mail

De Nederlandse handbalsters hebben donderdag hun eerste wedstrijd in de tweede editie van de Golden League gewonnen van topland Noorwegen. Het werd 33-24 tegen de favoriet.

De ploeg van bondscoach Per Johansson speelde een sterke eerste helft en sloeg daarin een gat van vijf doelpunten (18-13). In het tweede bedrijf kwam de regerend wereld- en Europees kampioen niet dichterbij.

De Golden League is opgezet door Nederland, Noorwegen en Denemarken. De landen spelen onderling oefenwedstrijden in het jaar dat er geen EK-kwalificatiewedstrijden zijn.

Oranje werkt toe naar het EK, dat volgende maand in Noord-Macedonië wordt gehouden. Nederland zit in een poule met Frankrijk, Noord-Macedonië en Roemenië en speelt alle duels in hoofdstad Skopje.