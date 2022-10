Van Duijvenbode, Noppert en Van der Voort naar tweede ronde EK darts

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Vincent van der Voort hebben zich donderdag voor de tweede ronde van het EK darts in Dortmund geplaatst. Ze gaven daarmee het goede voorbeeld aan Michael van Gerwen, die vrijdag als vierde en laatste Nederlander in actie komt.

Van Duijvenbode trok de zege tegen de Let Madars Razma vanaf een 2-2-stand naar zich toe en won met 6-3. 'Aubergenius' haalde een beduidend hoger gemiddelde dan zijn opponent (102,58 om 89,93), al lag zijn finishpercentage opvallend genoeg wel flink lager: 37,5 om 60 procent.

Noppert was met dezelfde setcijfers te sterk voor de Engelsman Andrew Gilding. Hij kwam met 2-3 achter, maar pakte toen vier legs op rij. Zowel zijn gemiddelde als zijn uitgooipercentage viel hoger uit dan dat van zijn tegenstander.

Van der Voort boekte als nummer 27 van de wereld een knappe zege op Damon Heta uit Australië, de mondiale nummer achttien. Zijn 6-2-overwinning kwam vooral tot stand doordat hij scherper was op zijn dubbels.

Vrijdag is het in Dortmund de beurt aan Van Gerwen. De drievoudig wereldkampioen begint het EK darts met een wedstrijd tegen Chris Dobey, van wie hij nog nooit verloor.

Van Gerwen kroonde zich in 2014, 2015, 2016 en 2017 tot Europees kampioen en jaagt in Duitsland dus op zijn vijfde titel. Vorig jaar ging hij in de finale ten onder tegen Rob Cross.