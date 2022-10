Van Duijvenbode als eerste Nederlander naar tweede ronde EK darts

Dirk van Duijvenbode heeft zich donderdag als eerste Nederlander voor de tweede ronde van het EK darts in Dortmund geplaatst. 'Aubergenius' was een maatje te groot voor de Let Madars Razma.

Door onze sportredactie

Van Duijvenbode, die op de PDC-ranking twintig plaatsen hoger staat dan Razma, trok de partij vanaf een 2-2-stand naar zich toe en won met 6-3. Hij haalde een beduidend hoger gemiddelde dan zijn opponent: 102,58 om 89,93.

Later op de avond komen Danny Noppert en Vincent van der Voort nog in actie in Duitsland. Noppert staat tegenover de Engelsman Andrew Gilding en Van der Voort treft Damon Heta uit Australië.

Vrijdag is het de beurt aan Michael van Gerwen. De drievoudig wereldkampioen begint het EK darts met een wedstrijd tegen Chris Dobey, van wie hij nog nooit verloor.

Van Gerwen kroonde zich in 2014, 2015, 2016 en 2017 tot Europees kampioen en jaagt in Dortmund dus op zijn vijfde titel. Vorig jaar ging hij in de finale ten onder tegen Rob Cross.

