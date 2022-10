Vos grijpt in haar eerste veldrit van seizoen net naast zege in Nacht van Woerden

Marianne Vos heeft dinsdag in de Nacht van Woerden net naast de overwinning gegrepen. De regerend wereldkampioene eindigde in haar eerste veldrit van het seizoen als tweede.

Op gepaste afstand eindigden Manon Bakker, Aniek van Alphen en Lauren Molengraaf op de respectievelijk vierde, vijfde en zesde plaats. Maud Kaptheijns was op de tiende plek de zesde Nederlandse in de top tien.

Het optreden van Vos in Woerden was haar eerste in het veldrijden sinds ze op 29 januari voor de achtste keer in haar carrière de wereldtitel pakte. Zondag verschijnt ze in het Belgische Maasmechelen voor het eerst dit seizoen aan de start van een wereldbekercross.