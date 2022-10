Shorttracker Roes mist hele seizoen vanwege operatie aan heup

Shorttracker Sven Roes mist het hele seizoen vanwege een blessure aan zijn rechterheup. De Fries moet onder het mes en wacht daarna een revalidatieperiode van acht tot twaalf maanden.

Uit een MRI-scan bleek dat er sprake was van botaanmaak op verschillende locaties in het gewricht van Roes. Dit zorgt ervoor dat de debutant op de Winterspelen van Peking niet goed in de 'schaatshoeken' kan komen tijdens het schaatsen.

"Om normaal te kunnen schaatsen, moet dit worden weggehaald via een kijkoperatie die een lang revalidatietraject tot gevolg heeft", vertelt Roes dinsdag in gesprek met Schaatsen.nl .

Naast de botgroei is er een scheurtje gevonden in het kraakbeen rond de heupkom. "Dat is ontstaan door de schurende werking van de botgroei. Met een hechting is die plek te repareren", legt Roes uit.