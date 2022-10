Rechtbank in Moskou handhaaft celstraf van negen jaar voor basketbalster Griner

De rechtbank in Moskou heeft de celstraf van negen jaar voor topbasketbalster Brittney Griner gehandhaafd. De Amerikaanse werd begin augustus veroordeeld vanwege drugsbezit en -smokkel.

Door onze sportredactie

De 32-jarige Griner was in februari naar Moskou gevlogen, omdat ze tussen de Amerikaanse basketbalseizoenen door voor het Russische team UMMC Jekaterinenburg uitkwam. Ze werd toen opgepakt omdat ze cannabisolie in vullingen voor een e-sigaret bij zich had.

Griner gebruikte de cannabisolie om medicinale redenen, maar in Rusland is dit middel verboden. Naast een gevangenisstraf kreeg ze een boete van 1 miljoen roebel (zo'n 16.000 euro). Griner ging tegen de straf in beroep; zoals nu blijkt zonder succes.

De basketbalster ontkende eerder dat ze bewust de wet had overtreden. "Het was een fout van mij, maar ik heb deze misdaad niet gepland. Ik heb nooit iemand kwaad willen doen of de wet willen overtreden. Ik hoop niet dat jullie mijn leven hier beëindigen met een veroordeling."

Griner is een van de beste basketbalsters ter wereld. Ze won twee keer goud op de Olympische Spelen en is ook in de WNBA (de Amerikaanse basketbalcompetitie voor vrouwen) een belangrijke speler voor haar thuisbasis, Phoenix Mercury.

