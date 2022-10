Oud-schaatskampioene Achtereekte mag door bij wielerploeg Jumbo-Visma

Het contract van Carlijn Achtereekte bij wielerploeg Jumbo-Visma is maandag met een jaar verlengd tot eind 2023. De olympisch kampioen van 2018 verruilde in juni haar schaatsen voor de fiets en maakte in haar eerste maanden in het profpeloton voldoende indruk.

"Carlijn is een ruwe diamant. We zien bij haar veel potentie, die ze nog lang niet volledig benut", zegt sporttechnisch manager Rutger Tijssen van Team Jumbo-Visma Women in een toelichting op het verlengen van de verbintenis.

"We gaan Carlijn dus verder begeleiden, zodat ze nog veel vaker een belangrijke rol kan vervullen voor het team. Ik verwacht dat ze volgend jaar vooral in de zwaardere etappekoersen goed tot haar recht zal komen."

De 32-jarige Achtereekte, die ruim vier jaar geleden op de Spelen in Pyeongchang verraste met goud op de 3.000 meter, moest in haar eerste maanden als wielrenster technisch en tactisch wennen. "Maar het ging beter dan verwacht", vertelt ze.

Carlijn Achtereekte in 2018 met haar gouden plak. Foto: ANP

'Het voelde alsof ik zelf gewonnen had'

Begin 2022 kwam Achtereekte nog als schaatsster in actie op de Spelen in Peking, waar ze als zevende eindigde op de 3.000 meter. Een paar maanden later debuteerde ze als wielrenster in de Ronde van Zwitserland en reed ze ook onder meer de Ronde van Scandinavië en de Vuelta.

"In Scandinavië heb ik voor het eerst ervaren hoe het is om een bijdrage te kunnen leveren aan de prestaties van het team", zegt Achtereekte, die ploeggenoot Marianne Vos bijstond bij haar eindzege. "Dat gaf zoveel voldoening. Het voelde alsof ik zelf gewonnen had."

Achtereekte wacht nu een trainingswinter, waarna ze volgend seizoen begint met voorjaarsklassiekers. "2023 wordt weer een ontdekkingstocht, want ik heb nog nooit een voorjaarsklassieker gereden. Maar ik heb er heel veel zin in en weet dat het goed komt."

