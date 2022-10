Trinko Keen (51) geniet van nationale titel tafeltennis: 'Het voelt als de eerste'

Trinko Keen geniet er volop van dat hij zich op 51-jarige leeftijd Nederlands kampioen tafeltennis mag noemen. De veteraan zorgde zondag voor een grote verrassing door de titel in de wacht te slepen.

Keen won in Zwolle in de finale van de 33 jaar jongere Barry Berben en is na vijftien jaar weer de beste van Nederland. Eerder pakte hij de titel in 1996, 1999, 2000, 2004, 2005 en 2007.

"Het voelt als de eerste. Dit is het nieuwe leven, dat kun je niet meer vergelijken met het oude leven", zei een gelukkige Keen, die in de finale een 2-0-achterstand wegwerkte, voor de camera van de NOS.

"Ik had er zin in en ik hou mezelf fit. Ik dacht: wie weet zit het er nog in. Als ik 'gewoon' speel, dan is het allemaal net niks. Ik moest mezelf continu pushen."

'Dit was hét moment'

Volgens Keen, die in zijn loopbaan onder meer drie keer op de Olympische Spelen stond, gaf zijn ervaring de doorslag bij het veroveren van zijn zevende nationale titel.

"Ik heb op een heel hoog niveau gespeeld en deze jongens zijn nog heel jong, dus dit was hét moment. Ik ga het lekker thuis vieren. Ik vond het heel leuk om mee te doen", vertelde hij.

Een jaar geleden verliep zijn NK-deelname nog heel anders. "Vorig jaar had ik me veel beter voorbereid, maar toen was het geen succes. Ik dacht: zo kan het niet eindigen. Wie weet volgend jaar weer."

Keen beëindigde zijn profloopbaan in 2017. Hij is een van de weinige Nederlanders die erin slaagden om professioneel tafeltennis te spelen.

