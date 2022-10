WADA spoort Rusland aan straf positief geteste Valieva openbaar te maken

Het mondiale antidopingbureau WADA heeft het Russische antidopingbureau RUSADA aangespoord de uitspraak in de dopingzaak van kunstrijdster Kamila Valieva openbaar te maken. RUSADA meldde vrijdag het onderzoek en de uitspraak geheim te houden.

Door onze sportredactie

Omdat Valieva vijftien jaar was op het moment van de positieve dopingtest, is RUSADA niet verplicht om details van de zaak naar buiten te brengen. Het WADA wijst erop dat de kwestie al openbaar is sinds Valieva begin dit jaar tijdens de Olympische Spelen van Peking verzeild raakte in de dopingaffaire.

Valieva leidde Rusland in Peking naar het goud in de landenwedstrijd, maar een dag later kwam naar buiten dat ze eind vorig jaar positief had getest op een verboden middel. Het leidde tot een dagenlange rel op de Winterspelen.

Sporttribunaal CAS bepaalde in een spoedzitting dat Valieva ondanks haar dopingzaak mocht meedoen aan het individuele toernooi. Valieva bezweek daar onder de druk en eindigde - mede door een val - als favoriete naast het podium op de individuele kür.

Medailles nog niet uitgereikt

Naar aanleiding van de zaak rond de inmiddels zestienjarige Valieva besloot de internationale schaatsfederatie ISU om de minimumleeftijd om mee te mogen doen aan seniorencompetities te verhogen van vijftien naar zeventien jaar.

De medailles voor de landenwedstrijd in Peking zijn nog altijd niet uitgereikt. In afwachting van een uitspraak is de uitslag onder voorbehoud. De Amerikaanse kunstrijdsters eindigden in Peking als tweede achter Rusland.

Directeur Travis Tygart van het Amerikaanse antidopingbureau USADA reageerde verontwaardigd op het besluit van RUSADA om de uitspraak niet te delen. "Als ze wordt vrijgesproken, is er niets te verbergen. Het geheimhouden van de feiten maakt van het hele proces een aanfluiting", zei hij.

