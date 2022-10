Tafeltennisser Trinko Keen stunt op 51-jarige leeftijd met Nederlandse titel

Trinko Keen heeft zondag bij de NK tafeltennis in Zwolle voor een stunt gezorgd. De 51-jarige Arnhemmer werd vijftien jaar na zijn laatste titel weer Nederlands kampioen.

Door onze sportredactie

Keen werkte in de finale tegen de 33 jaar jongere Barry Berben een 2-0-achterstand in games weg. Hij won uiteindelijk met 7-11, 7-11, 11-6, 11-7, 12-10 en 11-9.

In 1996 werd Keen voor het eerst Nederlands kampioen. Daarna veroverde hij de titel ook in 1999, 2000, 2004, 2005 en 2007. Naast de zeven titels in het enkelspel werd de veteraan twaalf keer nationaal kampioen in het dubbelspel.

Keen slaagde er als een van de weinige Nederlanders in om professioneel tafeltennis te spelen. De voormalig nummer achttien van de wereld nam in 1996, 2000 en 2004 deel aan de Olympische Spelen en was jarenlang actief in de Duitse Bundesliga.

In 1998 boekte Keen zijn grootste successen. Toen pakte hij bij de EK in Eindhoven brons in het enkelspel en het landentoernooi. Vier jaar later veroverde de linkshandige speler samen met Danny Heister EK-brons in het dubbelspel. In 2017 beëindigde hij zijn profcarrière.

Bij de vrouwen ging de titel naar Emine Ernst. De negentienjarige Gelderse klopte in de finale Yana Timina met 11-8, 11-6, 11-8, 9-11 en 11-7. Daarmee werd Ernst voor de eerste keer Nederlands kampioen.

Eerder

Aanbevolen artikelen