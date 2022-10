Van Empel wint na korte nachten ook derde veldrit van wereldbekerseizoen

Fem van Empel heeft zondag ook de derde veldrit van het wereldbekerseizoen gewonnen. De twintigjarige Nederlandse had een paar korte nachten achter de rug, maar was toch de snelste in het Tsjechische Tábor.

Door onze sportredactie

Van Empel, nu nog uitkomend voor het Belgische Pauwels Sauzen-Bingoal, won eerder beide wereldbekercrossen in de Verenigde Staten (Waterloo en Fayetteville). Op 1 januari stapt ze over naar Jumbo-Visma.

De Brabantse was in Tábor niet zo oppermachtig als in de vorige ritten, maar sloeg op het laatste moment toe. Op het snelle parcours streden in de slotronde nog zeven vrouwen om de overwinning. Van Empel liet het niet op een sprint aankomen en won met enige voorsprong op haar landgenotes Puck Pieterse en Annemarie Worst, die tweede en derde werden.

Met haar overwinning verstevigde Van Empel haar leidende positie in het wereldbekerklassement.

Stand UCI Wereldbeker 1. Fem van Empel (Nederland) - 120 punten

2. Annemarie Worst (Nederland) - 71 punten

3. Ceylin Del Carmen Alvarado (Nederland) - 70 punten

4. Denise Betsema (Nederland) - 66 punten

5. Inge van der Heijden (Nederland) - 59 punten

'Heb drie nachten steeds maar twee uur geslapen'

Door omstandigheden was Van Empel niet in staat om meteen vol in de aanval te gaan. Ze voelde zich niet zo sterk door een jetlag, als gevolg van de vlucht terug uit de VS. "Het enige dat ik in eerste instantie kon doen, was volgen", vertelde Van Empel na haar winst in Tábor.

"Ik heb drie nachten lang steeds maar twee uur geslapen. Vannacht had ik eindelijk een goede nacht gehad en dat deed wonderen."

De mannen komen zondag ook in actie. Die wedstrijd is nog bezig.

