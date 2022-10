MotoGP-leider Bagnaia wint in Maleisië, titelstrijd wordt in slotweekend beslist

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Francesco Bagnaia heeft zondag in de MotoGP de Grand Prix van Maleisië gewonnen. De Italiaan van Ducati verstevigde met nog één raceweekend te gaan zijn leiding in de WK-stand.

Bagnaia rekende op het Sepang International Circuit in een spannende strijd af met zijn landgenoot Enea Bastianini. Fabio Quartararo, de nummer drie van het klassement, finishte als derde.

Yamaha-rijder Quartararo stond tot de Grand Prix van vorige week in Australië nog eerste in de strijd om de wereldtitel. De Fransman viel toen uit en heeft nu een achterstand van 23 punten op Bagnaia.

Daarmee maakt Quartararo nog kans op het prolongeren van zijn titel, al lijkt die kans niet heel groot. Hij moet volgende week in Valencia zelf winnen en hopen dat Bagnaia maximaal vijftiende wordt.

In Maleisië reed Quartararo met een gebroken vinger. Hij had zijn blessure opgelopen bij een val tijdens de laatste training. In de kwalificatie kwam hij slechts tot een positie op de vierde startrij.