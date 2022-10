Bol treedt als Europees atlete van het jaar in voetsporen Hassan en Schippers

Femke Bol is zaterdag uitgeroepen tot Europees atlete van het jaar. De Amersfoortse pakte in augustus op het EK in München drie gouden medailles en werd dankzij die prestatie in de Estse hoofdstad Tallinn verkozen boven de Belgische zevenkampster Nafissatou Thiam en de Oekraïense hoogspringster Yaroslava Mahuchikh.

De 22-jarige Bol won dit jaar WK-zilver op de 400 meter horden. Ook werd ze Europees kampioene op de 400 meter, de 400 meter horden én de 4x400 meter estafette.

Met drie Europese titels op één toernooi evenaarde Bol de prestatie van Fanny Blankers-Koen, die drie keer goud pakte op het EK van 1950 in Brussel. Ze sloot het jaar bovendien af met de eindzege in de Diamond League op de 400 horden.

Bol volgt met de eretitel Sifan Hassan op. Als tweevoudig olympisch kampioene legde Hassan vorig jaar beslag op de titel Europees atlete van het jaar. In 2014 en 2015 won Dafne Schippers deze prijs.

Het topseizoen van Bol is niet genoeg om te worden uitgeroepen tot beste atlete van de wereld. De 22-jarige Nederlandse maakt geen deel uit van de lijst met tien genomineerden.

