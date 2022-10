Windfoilers Van Opzeeland en Tak grijpen net naast goud op WK

Windfoilers Luuc van Opzeeland en Huig-Jan Tak hebben bij het WK in Brest net naast de wereldtitel gegrepen. Van Opzeeland pakte zilver en Tak veroverde brons in de finale die werd gewonnen door de Duitser Sebastian Kördel.

Bij het WK windfoilen werden de medailles niet verdeeld via een medalrace, maar via een knock-outsysteem.

De 23-jarige Van Opzeeland en de 28-jarige Tak stonden na de reguliere races respectievelijk op de tweede en derde plaats in het klassement. Ze plaatsten zich daardoor rechtstreeks voor de halve finales. Kördel ging als leider in het klassement direct door naar de finale. Amado Vrieswijk bleef als nummer tien van het klassement steken in de kwartfinales.

Van Opzeeland en Tak eindigden in de halve finales bij de eerste twee en bereikten zo de finale, waarin ze met Kördel om het goud streden. Met hoge snelheden vlogen de drie windsurfers op hun foil over het Franse water. De 31-jarige Duitser bleef zijn Nederlandse rivalen net voor en veroverde zo de wereldtitel.

Bij de vrouwen bleef Lilian de Geus steken in de kwartfinales. De Geus, die donderdag nog de leiding had genomen in het klassement, eindigde het WK op de zevende plaats. De wereldtitel ging naar de Italiaanse Marta Maggetti. In 2021 werd de Nederlandse windfoilster nog wereldkampioen in de RS:X-klasse.