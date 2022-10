EK veldrijden op de tocht voor Brand door breuk in middenhandsbeentje

Lucinda Brand heeft zaterdag een breukje in haar middenhandsbeentje opgelopen. Het lijkt daardoor onwaarschijnlijk dat de Nederlandse veldrijdster over twee weken haar Europese titel kan verdedigen in het Belgische Namen.

Door onze sportredactie

De 33-jarige Brand kwam ten val tijdens de verkenning van het parcours van de wereldbekercross in het Tsjechische Tábor, die zondag wordt verreden. Ze brak daarbij een botje in haar rechterhand en ondergaat maandag een operatie.

Volgens haar Belgische ploeg Baloise Trek Lions staat Brand voor onbepaalde tijd aan de kant. Sporza meldt dat het EK van over twee weken sowieso te vroeg komt voor de renster uit Dordrecht. Baloise Trek Lions doet daar verder geen mededelingen over.

Brand won begin deze maand de Berencross in het Belgische Meulebeke. In de eerste twee wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten eindigde ze als derde en tweede. Fem van Empel won zowel in Waterloo als in Fayetteville.

Vorig seizoen moest Brand op het WK in Fayetteville als titelverdedigster genoegen nemen met zilver achter Marianne Vos, die haar klopte in de sprint. Ze won wel de wereldbeker, het Superprestige-klassement en de strijd om de X2O Badkamers Trofee.

