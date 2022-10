Judoka Polling direct onderuit bij rentree na zwangerschap

Kim Polling heeft niet lang kunnen genieten van haar rentree als judoka. De Groningse verloor zaterdag direct haar eerste partij nadat ze in mei was bevallen van een dochter.

Door onze sportredactie

De 31-jarige Polling was vrijgeloot voor de eerste ronde van het Grand Slam-toernooi van Abu Dhabi, waardoor de viervoudig Europees kampioen pas in de tweede ronde in actie kwam. Daarin verloor Polling in de extra tijd van de Griekse Elisavet Teltsidou, de nummer 36 van de wereld.

Beide judoka's wisten geen score neer te zetten in de reguliere vier minuten, maar liepen allebei wel tegen twee straffen aan. In de zogenoemde golden score kreeg Polling weer een straf en was de nederlaag een feit.

Polling had zich weinig voorgesteld van haar rentree, omdat ze vijf maanden na de bevalling van dochter Aurora nog niet op haar oude niveau zat. Het toernooi in Abu Dhabi gebruikte ze met name om er even in te komen.

"Helaas is het maar bij één partij gebleven vandaag. Ik zat zo dichtbij. Normaal gesproken zou je zeggen dat je dan met lege handen naar huis gaat, maar dat is nu zeker niet het geval", schreef Polling na afloop op Instagram.

"We wisten dat ik qua timing, kracht en conditie nog niet top zou zijn. Zoals vandaag te zien was, ontbreekt het ook nog aan scherpte. Dat ik desondanks alweer zo dicht bij een overwinning zit tegen een voor mij best lastige tegenstander, is iets om heel trots op te zijn en vertrouwen uit te halen. Ik had nooit durven dromen dat ik vijf maanden na de geboorte van Aurora alweer zo dichtbij zou zitten."

Aanbevolen artikelen