Titelverdediger Quartararo start met gebroken vinger in mogelijke beslissingsrace

Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo begint zondag met een blessure aan zijn linkerhand aan de Grand Prix van Maleisië in de MotoGP. De coureur van Yamaha liep een breukje op in een vinger door een val in de laatste training voorafgaand aan de kwalificatie.

Door onze sportredactie

Quartararo reed met de pijnlijke vinger de twaalfde tijd in de kwalificatie. De medische staf onderzocht de coureur na afloop van de kwalificatie en oordeelde dat de Fransman met het breukje in zijn vinger zondag mag starten in de voorlaatste race van het seizoen.

Op het circuit in Maleisië probeert Quartararo dit weekend te voorkomen dat Franceso Bagnaia zijn eerste wereldtitel kan veiligstellen. De Italiaanse WK-leider beleefde zelf ook geen vlekkeloze kwalificatie. Hij kwam twee keer ten val en start zondag vanaf de negende plek aan de race op Sepang.

Quartararo ging de zomerstop nog in met een riante voorsprong van 91 punten, maar hij raakte de leiding in het kampioenschap vorige maand door een uitvalbeurt in Australië kwijt aan Bagnaia. De coureur van Ducati heeft veertien punten voorsprong en is dicht bij zijn eerste wereldtitel.

Jorge Martin veroverde pole in Maleisië. De coureur van het Pramac-team was met een tijd van 1.57,790 de snelste in de kwalificatie. Bovendien verbeterde hij het baanrecord op het circuit van Sepang met een halve seconde. De race in Maleisië begint zondag om 9.00 uur (Nederlandse tijd).

