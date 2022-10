Veelbesproken schaker Niemann eist 400 miljoen van Carlsen na beschuldigingen

Schaker Hans Niemann eist een bedrag van in totaal 400 miljoen dollar (bijna 409 miljoen euro) van onder meer wereldkampioen Magnus Carlsen en schaakwebsite Chess.com. De veelbesproken Amerikaan wordt al enige tijd beschuldigd van valsspelen.

Niemann heeft voor een rechtbank in Missouri een zaak aangespannen tegen Carlsen, diens bedrijf Play Magnus Group, Chess.com, Chess.com-baas Danny Rensch en de Amerikaanse grootmeester Hikaru Nakamura. Volgens de negentienjarige schaker is er sprake van een "samenzwering" en willen ze hem "zwartmaken".

"Dit is geen spel", zeggen de advocaten van Niemann donderdag in een verklaring. "Beklaagden hebben Niemanns leven verwoest, simpelweg omdat hij het talent, de toewijding en het lef had om de zogenoemde 'Koning van het schaken' (Carlsen, red.) te verslaan."

Niemann is het middelpunt van een grote rel die de schaakwereld al anderhalve maand in zijn greep houdt. Het begon allemaal toen de jonge Amerikaan begin vorige maand erg verrassend van Carlsen won.

Niemann bekende dat hij in zijn leven twee keer heeft valsgespeeld. Dat deed hij op zijn twaalfde en zestiende. Maar in een onderzoek van Chess.com staat dat hij illegale hulp heeft gekregen in meer dan honderd online schaakpartijen, waarvan de recentste in 2020.