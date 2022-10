Onderzoek Atletiekunie en Dopingautoriteit lijkt Van Commenée vrij te pleiten

Onderzoek van de Atletiekunie, in afstemming met de Nederlandse Dopingautoriteit, heeft geen bewijs opgeleverd tegen Charles van Commenée. Dat meldt de Atletiekunie donderdag in een persbericht. De 64-jarige Van Commenée, die op 1 oktober afscheid nam als hoofdcoach, werd ervan beschuldigd dat hij atleten zou hebben aangezet tot het gebruik van het mogelijk prestatiebevorderende schildkliermedicijn Thyrax.

"De Atletiekunie wil benadrukken dat voormalig hoofdcoach Charles van Commenée op het gebied van dopingregelgeving integer heeft gehandeld, er nooit dopingsignalen of -meldingen in relatie tot zijn persoon zijn binnengekomen en dat de 'geciteerde' atleten onbedoeld zijn betrokken in een onjuiste weergave", aldus de bond in het persbericht.