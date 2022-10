Roeister Oldenburg breekt nekwervel tijdens mountainbiken: 'Blij dat ik nog leef'

Roeister Marloes Oldenburg heeft op haar vakantie in Oostenrijk een nekwervel gebroken. Oldenburg, die vorige maand op het WK roeien zilver won in de vrouwen vier zonder en in de vrouwen acht, is geopereerd en zal de komende tijd revalideren bij haar ouders in Nederland.

Door onze sportredactie

De 34-jarige Oldenburg kwam tijdens het mountainbiken ten val. Na een succesvolle operatie wacht voor de roeister nu een revalidatietraject van enkele maanden. "Ik heb in mijn nek totaal geen stabiliteit", laat Oldenburg weten aan Roeien.nl.

"Ik kan mijn hoofd niet bewegen en drinken en eten is lastig. Ik kan kauwen, maar de aansturing is nog niet op orde", zegt Oldenburg, die dinsdag samen met haar man is teruggereisd naar Nederland.

"Mijn doel is om terug te komen en voor Parijs te gaan (de Olympische Zomerspelen in 2024 - red.). Ik heb twaalf weken als doel gesteld om in de basis weer hersteld te zijn en daar ga ik de komende tijd volledig voor. Daarna zien we wel weer verder. Het voordeel is dat ik superfit ben."

Oldenburg is blij dat ze het verhaal kan navertellen. "Ik ben extreem gelukkig dat ik nog leef. Alles komt echt wel weer terug, het gaat alleen ontzettend lang duren."

