Polling als moeder terug op de judomat: 'Eigenlijk wilde ik na de Spelen stoppen'

Normaal gesproken zou Kim Polling nu judoka af zijn, maar het lot bepaalde anders. De 31-jarige Groningse koos voor de combinatie die ze zelf nooit voor mogelijk hield: een kind ter wereld brengen én een olympische droom najagen. Zaterdag maakt ze als moeder haar rentree. "We namen een hond, maar dat maakte de kinderwens niet minder groot."

In haar hoofd had Polling het al helemaal uitgetekend: de Olympische Spelen van Tokio halen, een medaille pakken en daarna de tatami voor eeuwig verlaten om een kinderwens in vervulling te laten gaan. Het liep totaal anders. Niet zij, maar Sanne van Dijke kreeg na een hevige concurrentiestrijd van de selectiecommissie het enige olympische ticket in de klasse tot 70 kilogram.

Een paar maanden en een vergeefse bezwaarprocedure later twijfelde Polling aan haar voorgenomen besluit te stoppen. Zeker toen haar Italiaanse vriend Andrea Regis met een voor de hand liggende oplossing kwam. "Hij zei: waarom niet doorgaan met judoën én proberen moeder te worden? Daar had ik zelf nooit over nagedacht. In augustus 2021 heb ik de knop omgezet en besloot ik door te gaan."

Wat volgde was een memorabel kennismakingsgesprek met haar nieuwe coach, Garmt Zijlstra. Na een jarenlange samenwerking met Maarten Arens was Polling toe aan een nieuwe impuls. "Op het einde van het gesprek met Garmt over een eventuele samenwerking zei ik: heb nog één dingetje", blikt Polling lachend terug.

"Ik was heel benieuwd wat hij zou gaan zeggen over mijn kinderwens, ook met het oog op de route naar de Olympische Spelen van 2024. Maar Garmt stond er helemaal niet negatief tegenover. Hij noemde het 'een uitdaging', weet ik nog goed. Twee weken later was ik al zwanger."

Kim Polling wilde eigenlijk stoppen na de Olympische Spelen, maar besloot haar kinderwens te combineren met haar topsportambities. Foto: Getty Images

Polling in rijtje met Bouwmeester, Broersen, Abbingh en Wester

Het besluit van Polling laat nog maar eens zien dat het geen taboe (meer) is om tijdens een topsportcarrière zwanger te worden. Sterker: er lijkt sprake van een trend. Ook onder anderen zeilster Marit Bouwmeester, atlete Nadine Broersen, schoonspringster Inge Jansen en handbalster Lois Abbingh zijn dit jaar bevallen. Tess Wester, Abbinghs ploeggenoot bij Oranje, kan zich ieder moment in dat rijtje voegen.

"Ik heb me ook wel afgevraagd: hoe is het mogelijk dat er zo veel topsporters zwanger zijn? Als ik voor mezelf spreek: ik wilde altijd al rond mijn dertigste moeder worden, maar de coronapandemie is een stimulans geweest. Als topsporter zit je in een rollercoaster; het gaat altijd alleen maar door. Maar tijdens de coronacrisis zat ik een jaar stil. Dat heeft wel het een en ander aangewakkerd. We namen een hond, maar dat maakte de kinderwens niet minder groot."

Dat het moederschap niet per definitie het einde van een succesvolle loopbaan inluidt, is in het verleden in andere sporten al meermaals bewezen. De Nederlandse atletieklegende Fanny Blankers-Koen - ook wel 'De Vliegende Huisvrouw' genoemd - veroverde in 1948 haar vier olympische titels als moeder.

Oud-tennisster Kim Clijsters won na haar eerste zwangerschap nog drie Grand Slam-toernooien. En Estavana Polman werd in december 2019, ruim twee jaar nadat ze een dochter ter wereld bracht, als een van de sterspelers wereldkampioen met de Nederlandse handbalploeg.

Tijdens de coronacrisis vond Polling de bevestiging dat ze graag op korte termijn moeder wilde worden. Foto: Kim Polling

'Die kleine is alleen maar een extra steun'

Toch probeert Polling de verwachtingen wat te temperen. De Grand Slam in Abu Dhabi, waar ze zaterdag vijf maanden na haar bevalling terugkeert in wedstrijdverband, is puur een toernooi om er weer even in te komen. Na anderhalf jaar zonder officiële wedstrijd tast de viervoudig Europees kampioen in het duister hoe ze er judotechnisch voor staat.

"Ik las dat Marit Bouwmeester in een interview had gezegd dat vooral de buikspieren nog niet de oude waren. Dat heb ik ook. Niet zo gek ook, want je buik rekt ontzettend uit. Maar daardoor kan ik nog niet de worpen maken waar ik veel buikspieren voor nodig heb", vertelt Polling, die verder juist positief is over haar fysieke gesteldheid.

"Ik was erg bang voor mijn rug, omdat ik in het recente verleden een hernia heb gehad. Maar ik ben de hele zwangerschap pijnloos doorgekomen. Dat heeft echt voor een boost van het vertrouwen in mijn lichaam gezorgd."

Haar kersverse dochter Aurora zal een succesvol vervolg van Pollings loopbaan hoe dan ook niet in de weg zitten. Ook relativeren is een stuk makkelijker geworden. "Als ik na een slechte training thuiskom en ik zie dat lachebekje, dan vergeet je alles weer. Ik heb ook een heel makkelijke baby. Ze slaapt hele nachten door en dat is natuurlijk ideaal voor een topsporter. Doordat ze drie weken eerder is gekomen dan uitgerekend, kan ik nu meedoen in Abu Dhabi. Dus die kleine is alleen maar een extra steun."

