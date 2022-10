Turnster Thorsdottir keert bij WK in Liverpool terug op internationale podium

Turnster Eythora Thorsdottir keert bij de WK turnen in Liverpool eind deze maand terug op het internationale podium. De 24-jarige turnster werd woensdag door bondscoach Jeroen Jacobs geselecteerd voor de vijfkoppige Nederlandse ploeg.

Ook Naomi Visser, Tisha Volleman en Sanna Veerman, die in augustus vierde werden bij de EK, werden geselecteerd. Veerman, die zaterdag tijdens de laatste kwalificatiewedstrijd nog een blessure aan haar rechterenkel opliep, lijkt fit genoeg voor de wereldtitelstrijd. Debutante Eve de Ruiter completeert het team in Liverpool.

"Dit kampioenschap is de eerste belangrijke mondiale graadmeter in deze olympische cyclus", zegt bondscoach Jacobs. "In Liverpool zal duidelijk worden hoe de verhoudingen liggen en welke vervolgstappen er gezet moeten worden richting de WK van 2023 in Antwerpen, waar we ons met het team willen kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs."