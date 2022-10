Kramer ontvangt olympische oeuvreprijs: 'Mooie waardering voor carrière'

Sven Kramer heeft woensdag een prestigieuze olympische onderscheiding in ontvangst genomen. De viervoudig olympisch kampioen schaatsen heeft de Outstanding Sporting Career Award gekregen vanwege zijn olympische prestaties. De prijs werd uitgereikt door de internationale vereniging van olympische comités (ANOC).

"Ik ben ermee vereerd dat ik vandaag de Outstanding Sporting Career Award heb ontvangen vanuit de olympische beweging", zei Kramer. "Het is een mooie waardering voor mijn olympische carrière, die in 2006 begon in Turijn en in 2022 eindigde in Peking. Het was een reis met veel hoogtepunten, maar ook dieptepunten, die mij gemaakt heeft tot wie ik nu ben."

Kramer werd in 2010 in Vancouver olympisch kampioen op de 5.000 meter en greep die titel ook in 2014 (Sotsji) en 2018 (Pyeongchang). In Sotsji werd hij ook kampioen op de ploegachtervolging. Ook won hij twee keer zilver en drie keer brons op de Winterspelen.

Bij de Spelen van dit jaar eindigde Kramer niet op het podium. De Fries zette na de Spelen van Peking een punt achter zijn schaatsloopbaan en is inmiddels directeur Business Development bij zijn oude ploeg Jumbo-Visma.

De awards van de ANOC hebben betrekking op de prestaties bij de laatste editie van de Olympische Spelen. Een uitzondering daarop is de Outstanding Sporting Career Award, omdat het een oeuvreprijs is.

In 2014 werd Ireen Wüst door de organisatie uitgeroepen tot beste atlete van de Olympische Spelen in Sotsji. De schaatsster veroverde in Rusland tweemaal goud en driemaal zilver - meer dan welke vrouwelijke sporter dan ook. De gouden plakken won ze destijds op de 3.000 meter en de ploegenachtervolging.

