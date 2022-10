Curry vraagt bij NBA-start aandacht voor Griner: 'Hopelijk komt ze snel thuis'

Golden State Warriors-vedette Stephen Curry heeft dinsdagavond (lokale tijd) bij de start van het nieuwe NBA-seizoen aandacht gevraagd voor de situatie rondom basketbalster Brittney Griner, die nog steeds zit opgesloten in een Russische gevangenis.

"Ik wil mijn platform en deze gelegenheid gebruiken om de naam van Brittney Griner te noemen, een heel speciaal lid van de basketbalgemeenschap. Het is vandaag haar verjaardag, ze is 32 jaar geworden", zei Curry dinsdagavond.

Griner kreeg in augustus een celstraf van negen jaar in Rusland. De Amerikaanse werd door een rechtbank buiten Moskou schuldig bevonden aan drugsbezit en -smokkel. Ook kreeg ze een boete van 1 miljoen roebel (zo'n 16.000 euro).

Griner werd in februari opgepakt op het vliegveld van Moskou, omdat ze cannabisolie in vullingen voor een e-sigaret bij zich had. Ze gebruikt de olie in de Verenigde Staten om medicinale redenen, maar in Rusland is deze vloeistof verboden. De 32-jarige speelster, die in 2016 en 2020 olympisch goud won met de Amerikaanse ploeg, zit sindsdien vast.

"We willen haar naam continu blijven noemen. Het is 243 geleden dat ze ten onrechte in Rusland werd opgesloten", zei Curry. "We hopen dat ze snel thuiskomt. Dat iedereen zijn best doet om haar thuis te krijgen."

Warriors beginnen seizoen met zege

Curry begon het nieuwe NBA-seizoen dinsdagavond met een overtuigende zege: Golden State Warriors won met 123-109 van Los Angeles Lakers.

De 34-jarige Curry was met 33 punten de topschutter van de avond. Aan de zijde van de Lakers nam LeBron James, die is begonnen aan zijn twintigste seizoen in de NBA, twee punten minder voor zijn rekening.

Voor het duel ontvingen de spelers van de Warriors hun kampioenschapsring. Vorig seizoen werd Boston Celtics met 4-2 verslagen in de finale.

