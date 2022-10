Iraanse klimster terug in thuisland: 'Ik was hoofddoek vergeten om te doen'

De Iraanse sportklimster Elnaz Rekabi, die zondag bij een groot toernooi in Zuid-Korea in actie kwam zonder hoofddoek, is woensdag teruggekeerd in haar thuisland. Rekabi benadrukte op de luchthaven van hoofdstad Teheran dat ze haar hoofddoek per ongeluk niet om had gedaan, al is het de vraag of die verklaring recht doet aan de waarheid.

Door onze sportredactie

"Het was totaal niet mijn intentie om de hoofddoek niet te dragen. Ik werd op een gegeven moment onverwacht geroepen dat ik in actie moest komen. Terwijl ik druk was met mijn schoenen en uitrusting, ben ik in de haast vergeten om mijn hidjab om te doen", herhaalde Rekabi op de luchthaven haar verklaring op Instagram.

Vrouwelijke sporters in Iran zijn volgens de wet van het land verplicht om hun haren in het openbaar te bedekken met een hoofddoek. Rekabi droeg bij haar wedstrijd in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel geen hoofddoek, maar een hoofdband.

Haar actie werd gezien als een vorm van protest naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini in september. De 22-jarige vrouw overleed nadat de religieuze politie haar had opgepakt omdat ze haar hoofd niet voldoende zou hebben bedekt. Sindsdien zijn er over de hele wereld protesten.

Iraanse regering voert vaker druk uit op demonstranten

De vraag is of Rekabi inderdaad was vergeten haar hoofddoek om te doen, of dat ze door de autoriteiten gedwongen is om dit verhaal te vertellen. Het is een publiek geheim dat de Iraanse regering vaak druk uitoefent op demonstranten om in de staatsmedia met een (gefabriceerd) excuus te komen voor hun actie.

Sinds de veelbesproken wedstrijd van Rekabi in Seoel waren er dan ook direct zorgen over haar welzijn. Vrienden van de klimster zeiden in gesprek met de BBC dat ze geen contact met Rekabi konden krijgen. Ze zou daarnaast haar telefoon en paspoort hebben moeten inleveren.

"Dit is allemaal niet gebeurd", zei Rekabi op de luchthaven. "We kwamen volgens plan terug in Iran. Alles is volgens plan verlopen. Hoewel ik veel spanning en stress heb beleefd, ben ik nu met een gerust hart terug in Teheran."

