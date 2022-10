Door gelekte video van vuistslag start kampioen Warriors NBA-seizoen in crisis

Een harde klap van Draymond Green in het gezicht van ploeggenoot Jordan Poole - vastgelegd in een uitgelekte video - zorgde voor een grote schok bij Golden State Warriors. De regerend NBA-kampioen begint daardoor in crisis aan het nieuwe seizoen in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie.

Door Daan de Ridder

Als iemand weet dat gevechten in trainingen bij de NBA horen, dan is het Steve Kerr. De Amerikaan liep 27 jaar geleden als speler van Chicago Bulls een blauw oog op door een klap van superster Michael Jordan.

Die ruzie was twee jaar geleden een belangrijke scène in de achtste aflevering van de populaire ESPN-documentaire The Last Dance, maar beelden van de vuistslag zijn er niet. Van de klap die Green uitdeelde, is er wél een video, die twee dagen na het incident naar buiten is gebracht door TMZ Sports. En dat maakt alles anders volgens Kerr.

"In mijn 32 jaar in de NBA heb ik waarschijnlijk meer dan twintig gevechten meegemaakt", zei Kerr, sinds 2014 de coach van Golden State Warriors, vorige week op een persconferentie. "Als je het intern kan houden, is het bijna makkelijk om ermee om te gaan. Maar zodra er beelden gelekt worden, breekt de pleuris uit. Dit is de grootste crisis die we gehad hebben sinds ik hier de coach ben."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beelden van de klap te bekijken.

Green staat bekend om zijn emotionele uitbarstingen

De video van de training van de Warriors heeft geen geluid. Op de beelden is wel te zien dat Green en Poole met elkaar aan het bekvechten zijn. Green (1,98 meter, 104 kilo) loopt naar Poole (1,93 meter, 88 kilo) toe, waarna Poole zijn oudere ploeggenoot met twee handen een duw geeft. Green reageert met een harde vuistslag in het gezicht van Poole.

Green is een van de belangrijkste spelers van de Warriors, de defensieve leider van de ploeg waarmee hij in 2015, 2017, 2018 en 2022 kampioen werd. Maar de 32-jarige Amerikaan staat ook bekend om zijn emotionele uitbarstingen.

Het slaan van Poole is zonder twijfel de ernstigste misstap van Green in zijn tienjarige NBA-carrière. De Warriors staan onder Kerr juist bekend om hun goede en hechte teamcultuur. Dat samen sterk zijn staat door de klap van Green flink onder druk, erkent Kerr.

"Draymond heeft ons vertrouwen geschonden", zei de coach. "We zijn trots op onze cultuur, maar we kunnen er niet omheen dat die cultuur nu beschadigd is. We moeten allemaal keihard werken om die te herstellen."

Kerr besloot samen met algemeen directeur Bob Myers om Green geen schorsing op te leggen. De power forward kreeg wel een boete. "Er is geen perfecte oplossing", zei Kerr. "We geven Draymond het voordeel van de twijfel, omdat we vinden dat hij dat verdiend heeft. En ik geloof dat ons team dat ook vindt."

Draymond Green won vier NBA-titels met Golden State Warriors. Foto: AP

Green bood uitgebreid zijn excuses aan

Green nam na het incident met Poole wel een week afstand van zijn team. In die periode bood hij intern én publiekelijk zijn excuses aan. "Ik heb sorry gezegd tegen Jordan, zijn gevoelens zijn het belangrijkst", zei hij vorige week zaterdag op een persconferentie. "Zijn familie heeft de video gezien, zijn ouders. Ik bied ook mijn excuses aan voor de vernedering die zij moet doormaken."

De viervoudig All-Star heeft de gelekte video al minimaal vijftien keer bekeken. "Het was nog erger dan ik dacht dat het zou zijn. Ik had het die dag mentaal heel lastig. En ik ben daar niet goed mee omgegaan. Ik heb gefaald als man en als leider van deze ploeg."

Poole reageerde afgelopen zondag voor het eerst op het incident, vlak nadat hij een nieuw, vierjarig contract ter waarde van 140 miljoen dollar (zo'n 142 miljoen euro) had getekend. "Draymond heeft zijn excuses aangeboden. En nu gaan we weer samen basketballen. Dat is eigenlijk alles wat ik erover te melden heb", zei de 23-jarige Amerikaan, die vorig seizoen zijn doorbraak kende en geldt als een van beste jonge guards in de NBA.

Green en Poole zullen in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) inderdaad 'gewoon' samen op het veld staan als de Warriors hun kampioensringen krijgen en het nieuwe seizoen starten met een thuiswedstrijd tegen de Los Angeles Lakers van LeBron James. "Het zal tijd kosten om te herstellen van dit incident", zei directeur Myers. "Maar ik heb er vertrouwen in dat het ons gaat lukken."

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de reactie van Jordan Poole te bekijken.

