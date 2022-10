Nadine Visser kiest na breuk met Bennema voor zelfde coach als Femke Bol

Nadine Visser heeft ervoor gekozen in Nederland te blijven trainen. De 27-jarige hordeloopster gaat dat doen onder Laurent Meuwly, die ook onder anderen Femke Bol onder zijn hoede heeft.

Visser nam vorige maand na een teleurstellend seizoen afscheid van haar coach Bart Bennema, die kort daarna ook moest stoppen als bondscoach korte sprint en horden bij de Atletiekunie. Visser werkte tien jaar samen met Bennema en eindigde vorig jaar als vijfde in de olympische finale van de 100 meter horden in Tokio.

Meuwly heeft na het stoppen van Bennema de leiding over de atleten die gespecialiseerd zijn in de 100 en 200 meter en 100 en 110 meter horden, evenals de specialisten op 400 meter en 400 meter horden.

Die groepen zijn samengevoegd. Visser had er ook voor kunnen kiezen met een coach buiten de Atletiekunie of in het buitenland aan de slag te gaan. Naast Meuwly wordt ze, net als Bol, ook bijgestaan door Bram Peters.

In de atletiekwereld ontstond eerder deze maand onrust nadat atleten en coaches tegen NRC en Trouw hadden geklaagd over het verslechterde topsportklimaat in de afgelopen 4,5 jaar binnen de Atletiekunie. Meerdere topatleten, onder wie Visser en Bol, distantieerden zich later van het geschetste beeld.