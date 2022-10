Iraanse sportklimmer vermist nadat ze zonder hoofddoek deelnam aan wedstrijd

Delen via E-mail

De Iraanse sportklimmer Elnaz Rekabi, die zondag zonder hoofddoek in actie kwam op een groot klimtoernooi, is vermist. Vrienden van de 33-jarige Rekabi zeggen dinsdag tegen de BBC dat ze geen contact meer met haar kunnen krijgen.

Rekabi kreeg op sociale media veel lof na haar actie op de Aziatische kampioenschappen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Daar droeg ze in de finale geen hoofddoek, maar een hoofdband. Daarmee overtrad Rekabi de Iraanse wetten voor vrouwelijke sporters. Iraanse vrouwen moeten hun haren in het openbaar bedekken met een hoofddoek, ook tijdens sportwedstrijden.