Grote zorgen over Iraanse sportklimmer die zonder hoofddoek in actie kwam

Er zijn grote zorgen over de Iraanse sportklimmer Elnaz Rekabi, die zondag zonder hoofddoek in actie kwam op een groot klimtoernooi. Het is onduidelijk waar de 33-jarige Rekabi is en hoe het met haar gaat.

Rekabi droeg in de finale van de Aziatische kampioenschappen in Seoel geen hoofddoek, maar een hoofdband. Daarmee overtrad ze de Iraanse wetten voor vrouwelijke sporters. Iraanse vrouwen moeten hun haren in het openbaar bedekken met een hoofddoek, ook tijdens sportwedstrijden.

Volgens de BBC kunnen vrienden van Rekabi geen contact meer met haar krijgen. Ze zouden de sportklimmer al sinds zondagavond niet meer te pakken hebben gekregen en maken zich grote zorgen over haar veiligheid.

De BBC meldt verder dat Rekabi na het klimtoernooi haar telefoon en paspoort moest inleveren. Het hotel waar de Iraanse sporters verbleven, heeft laten weten dat het team eerder is vertrokken dan gepland. Rekabi zou samen met de rest van de delegatie al zijn teruggevlogen naar Iran.

De Iraanse ambassade in Seoel meldt eveneens dat Rekabi dinsdagochtend samen met de andere leden van de ploeg op het vliegtuig naar Iran is gestapt, al is dat niet onafhankelijk te verifiëren. "De ambassade ontkent heel stellig al het nepnieuws en de desinformatie met betrekking tot mevrouw Rekabi."

De actie van Rekabi staat niet op zichzelf. In Iran vinden sinds de dood van Mahsa Amini grote protesten plaats. De 22-jarige vrouw stierf op een politiebureau, nadat ze was opgepakt door de religieuze politie omdat ze haar hoofd niet voldoende zou hebben bedekt.

