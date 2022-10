Van Commenée stapt naar de rechter om uitspraken atleet over dubieus middel

Charles van Commenée spant een kort geding aan tegen atleet Tony van Diepen. De voormalig hoofdcoach van de Atletiekunie zegt dat hij door Van Diepen ten onrechte verdacht wordt gemaakt van het aansporen tot het gebruik van een dubieus schildkliermedicijn.

Door onze sportredactie

Verschillende atleten zeiden twee weken geleden in Trouw en NRC dat er de afgelopen jaren sprake was van een angst- en pestcultuur in de nationale selectie. Van Commenée en voormalig technisch directeur Ad Roskam zouden daar een groot aandeel in hebben gehad.

In datzelfde verhaal zei Van Diepen dat Van Commenée hem en atleet Thijmen Kupers in het voorjaar van 2019 aanraadde om een schildklierhormoon te nemen. Het middel, Thyrax, staat niet op dopinglijst, maar de Nederlandse Dopingautoriteit probeert het al jaren te verbieden. Verondersteld wordt dat Thyrax gezonde sporters helpt om sneller af te vallen.

"Van Commenée vond dat we de randjes moesten gaan opzoeken", aldus Van Diepen. Zowel Van Diepen als Kupers negeerde het advies van Van Commenée. Van Diepen: "Dat leidde tot een aanvaring. Hij werd boos en vond ons geen echte topsporters omdat we zo ver niet wilden gaan."

Van Commenée ontkende alle beschuldigingen en had de Dopingautoriteit, de Atletiekunie en sportkoepel NOC*NSF verzocht een onderzoek te starten. Daarmee wilde hij zijn onschuld bewijzen. In de loop van deze week worden de eerste uitkomsten verwacht, maar Van Commenée wil niet wachten en heeft maandag een kort geding tegen Van Diepen aangespannen.

"Met de verdachtmaking maakt Tony alle prestaties van atleten die met of onder mij hebben gewerkt verdacht", verklaart de 64-jarige Van Commenée zijn gang naar de rechter. Van Commenée eist dat Van Diepen zijn bewering publiekelijk herroept, omdat zijn integriteit in het geding is en de publiciteit over de beschuldiging grote reputatieschade tot gevolg heeft. Het is niet duidelijk wanneer de zaak wordt behandeld.

Tony van Diepen beschuldigde Charles van Commenée van het aansporen tot het gebruik van een dubieus schildkliermedicijn. Foto: Getty Images

Topatleten verdedigden Van Commenée

Overigens namen enkele topatleten als Femke Bol, Sifan Hassan en Abdi Nageeye het onlangs op voor Van Commenée. Zij ondertekenden een verklaring waarin zij stelden zich niet te herkennen in het beeld dat NRC en Trouw schetsten.

"We hebben ons de afgelopen jaren juist gesteund gevoeld door de coaches en het begeleidingsteam. Ze inspireerden ons met hun eigen ervaringen en positieve motivatie", schreven de atleten in een statement, die ook werd ondertekend door onder anderen Anouk Vetter en Nadine Visser.

Volgens algemeen directeur Pieke de Zwart van de Atletiekunie zorgen de beschuldigingen aan het adres van Van Commenée niet voor tweespalt in de atletiekselectie. Zowel Van Commenée als Roskam is onlangs gestopt.

In een eerdere reactie gaf de bond al aan dat een aantal signalen de aanleiding was om eind vorig jaar de topsportcultuur te verbeteren. Daar wordt volgens De Zwart nu volop aan gewerkt. "Maar ik ben mij ervan bewust dat bepaalde emoties voortleven bij mensen. Daar hebben we mee te dealen."

