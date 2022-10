Pupil Bagnaia kan Rossi's missie voltooien met MotoGP-titel in Maleisië

Valentino Rossi is dan wel gestopt als MotoGP-coureur, zijn invloed op de belangrijkste motorraceklasse is nog altijd gigantisch. Pupil en landgenoot Francesco Bagnaia maakt zondag in Maleisië kans op zijn eerste wereldtitel. En daarmee ook op het eerste grote succes van Rossi's opleiding.

Door Joost Nederpelt

Het zou nogal wat betekenen voor Italië als Ducati-coureur Bagnaia in Sepang de MotoGP-titel pakt. Hij is dan de eerste Italiaan die daarin slaagt sinds Rossi zelf in 2009, de eerste Italiaan die op een Italiaanse machine kampioen wordt sinds Giacomo Agostini in 1972 en pas de tweede coureur die de titel pakt voor het belangrijkste motormerk van Italië.

Sinds de laatste titel van Rossi wordt de MotoGP gedomineerd door Spanjaarden, en dan met name door Jorge Lorenzo en Marc Márquez. Fabio Quartararo is in 2021 al een verfrissende afwisseling, maar hoewel zijn naam anders doet vermoeden is dat een Fransman en geen Italiaan. Rossi richt in 2014 juist zijn eigen opleiding en raceteam op om zijn landgenoten voor te bereiden op de strijd tegen de Spaanse overmacht.

In zijn thuishaven Tavullia liet Rossi daarom een volledig opleidingscentrum bouwen, inclusief gravelcircuit. De 'ranch' van de legendarische Italiaan komt vaak voorbij op sociale media, als ook andere bekende coureurs meedoen aan de races die er worden georganiseerd. Er is een sportschool, maar Italiaanse racetalenten kunnen er bijvoorbeeld ook Engelse les volgen. Rossi heeft de perfecte plek gecreëerd om zijn landgenoten op te leiden. Zodra die er klaar voor zijn, kunnen ze ook in zijn raceteam debuteren.

Fanati blijkt 'ongeschikt', Bagnaia mag wel door

De inmiddels 25-jarige Bagnaia mag daarom in 2014 in de Moto3-klasse bij Rossi's team rijden. De Turijnse coureur valt dat jaar minder op dan zijn landgenoot Romano Fenati. Die is snel, maar laat disciplinair gezien veel steken vallen. Daarom wordt de Italiaan uit Rossi's opleiding geknikkerd. Nog voor het beruchte incident waarbij Fenati op hoge snelheid in de rem van een naast hem rijdende coureur knijpt.

Het blijkt een bevestiging dat de topmensen in Rossi's opleiding Fenati goed hebben beoordeeld: snel, maar ongeschikt voor het echte werk.

Bagnaia is dat wel, al duurt het even voor hij op gang komt. Pas in zijn slotjaar in de Moto3 bezoekt hij regelmatig het podium. In Sepang wint Bagnaia dat jaar voor het eerst, het Maleisische circuit waarop hij zondag MotoGP-kampioen kan worden. Dankzij een Moto2-titel in 2018 en goede resultaten in de MotoGP op de Pramac-Ducati, mag Rossi's pupil het in 2021 proberen op de Ducati van het fabrieksteam. Tien overwinningen binnen twee seizoenen volgen, cijfers die zijn succes prima weergeven.

Francesco 'Pecco' Bagnaia op de Ducati in Australië afgelopen weekend. Foto: Getty Images

Morbidelli had de eerste kampioen moeten zijn

En toch zag het er lang naar uit dat niet Bagnaia, maar Franco Morbidelli het eerste grote succesnummer van Rossi's opleiding zou worden. De Romein wordt zelfs tweede in de eindstand van het ingekorte coronajaar 2020, maar kan dat mede door blessures geen vervolg geven. Sinds Morbidelli bij Yamaha teammaat is van Quartararo, staat hij in de schaduw van de Fransman.

Dus is het niet Morbidelli, maar Bagnaia die het eerste grote succesnummer van de VR46 Academy kan worden. Dat lukt als hij zondag bijvoorbeeld wint en Quartararo buiten het podium eindigt. Het zou de bezegeling zijn van een seizoen waarin de Ducati-kopman duidelijk de snelste is, maar niet onfeilbaar. Dure fouten in Qatar, Frankrijk, Duitsland én Japan staan tegenover dominante optredens en zes overwinningen.

Ook Quartararo maakte fouten, bijvoorbeeld in Assen en afgelopen weekend in Australië. De Yamaha-coureur zet daar maar drie overwinningen tegenover. Bagnaia draaide de achterstand van 91 punten die hij in de zomerstop nog had om in een voorsprong van 14 punten. "Ik heb niets meer te verliezen", blikte Quartararo daarom vooruit op de laatste twee races.

Valentino Rossi temidden van zijn pupillen en begeleidingsstaf. Foto: VR46

'Niemand komt meer bij Valentino in de buurt'

Bagnaia ziet zichzelf niet als potentiële troonopvolger van Rossi. "Er is er maar één zoals Valentino", zei hij eerder dit seizoen. "Daar komt niemand meer bij in de buurt, dus dat is qua druk ook wel makkelijk." Druk komt er wel van zijn team Ducati, dat al sinds 2007 geen kampioen meer afleverde. "Dat is nu het voornaamste om te doen", stelde de Turijner.

Met maar liefst acht Ducati's aan de start mag het ook wel een keer gebeuren. Márquez sprak zelf spottend over de "Ducati-cup". Dat de motoren uit Bologna zoveel in beeld komen, is ook omdat ze simpelweg erg snel zijn. "Wat Quartararo doet is daarom erg knap", was Bagnaia eerder al lovend. "Onze motor is echt beter dan de Yamaha."

Het Italiaanse merk heeft met Bagnaia nu eindelijk de coureur uit eigen land om het karwei af te maken, iets wat voorgangers Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Andrea Iannone en nota bene Rossi zelf nooit lukte. Die besefte gelukkig voor de Italiaanse motorsport dat het niveau omhoog moest om de Spaanse overmacht het hoofd te bieden.

Een karrenvracht aan potentie staat nu klaar, met naast Bagnaia de 'Rossi-talenten' Marco Bezzecchi en Luca Marini (een halfbroer van Rossi). Nog zo'n toptalent, Enea Bastianini, wordt in 2023 teamgenoot van Bagnaia bij Ducati, al maakte die nooit deel uit van Rossi's opleiding. Daarnaast mag Morbidelli het in 2023 nog een jaar proberen op de fabrieks-Yamaha, en zijn de nieuwe talenten Celestino Vietti en Dennis Foggia in aantocht. Gouden tijden breken aan voor het Italiaanse motorracen, met Rossi als stuwende kracht.

Tijdschema GP Maleisië Zaterdag 9.05 uur: Kwalificatie

Zondag 9.00 uur: Race

