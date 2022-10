Handbalster Broch definitief niet naar EK, vier speelsters toegevoegd aan selectie

Handbalster Yvette Broch gaat definitief niet naar het EK volgende maand in Noord-Macedonië. De cirkelspeelster ontbreekt in de achttienkoppige selectie van bondscoach Per Johansson. Dione Housheer, Harma van Kreij, Kelly Vollebregt en Pipy Wolfs zijn bij de laatste selectieronde aan de groep toegevoegd.

Door onze sportredactie

De 51-jarige Johansson sprak eind september nog zijn hoop uit dat Broch mee zou willen doen aan het EK. Broch zette in de zomer van 2018 een punt achter haar loopbaan, omdat ze mentaal en fysiek op was.

In 2021 keerde de 31-jarige Broch kortstondig terug bij Oranje, maar daar blijft het dus bij. Ze gaat niet mee naar het EK.

Johansson kiest dus wel voor Housheer, Van Kreij, Vollebregt en Wolfs, nadat hij een week geleden de eerste veertien namen bekend had gemaakt.

De 23-jarige Housheer is de bekendste van de vier. De rechteropbouwsteelster eindigde vier jaar geleden als derde met Nederland op het EK en behoorde een jaar later ook tot de gouden WK-selectie.

Bondscoach Per Johansson.

Vaste krachten als Wester en Abbingh ontbreken

Johansson kan op het EK niet over vaste krachten als Tess Wester en Lois Abbingh beschikken. Wester is momenteel zwanger en Abbingh is kort geleden bevallen. Danick Snelder ontbreekt door een blessure. Estavana Polman maakt wel deel uit van het keurkorps.

Het EK in Noord-Macedonië begint op 4 november en de finale is op 20 november. Nederland zit in een groep met Frankrijk, Noord-Macedonië en Roemenië en speelt alle duels in hoofdstad Skopje. De beste drie landen uit de poule plaatsen zich voor de hoofdronde.

Het EK wordt het eerste toernooi van Oranje onder Johansson, die in februari van dit jaar werd aangesteld.

EK-selectie handbalsters Debbie Bont, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Yara ten Holte, Angela Malestein, Kim Molenaar, Estavana Polman, Inger Smits, Zoë Sprengers, Maxime Struijs, Nikita van der Vliet, Bo van Wetering, Dione Housheer, Harma van Kreij, Kelly Vollebregt en Pipy Wolfs

Aanbevolen artikelen