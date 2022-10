Griekspoor zakt snel verder weg op wereldranglijst, Van de Zandschulp blijft 34e

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tallon Griekspoor zakt steeds verder weg op de wereldranglijst. De 26-jarige Nederlander staat maandag op de 68e positie, veertien plaatsen lager dan vorige week. Botic van de Zandschulp bezet opnieuw de 34e positie.

Begin augustus stond Griekspoor op de 44e plek, vooralsnog de hoogste ranking uit zijn carrière. Hij won vorig seizoen in deze periode zes challengertoernooien, waarvan vijf op rij. Griekspoor schoot daardoor de mondiale top honderd in.

Griekspoor heeft door zijn titels van een jaar geleden in deze fase van het seizoen veel punten te verdedigen en tot dusver gaat dat niet goed. Op zijn laatste vier ATP-toernooien werd Griekspoor steeds in de eerste ronde uitgeschakeld.

Tussendoor boekte Griekspoor wel twee zeges in de Davis Cup. In augustus in Winston-Salem overleefde de geboren Haarlemmer voor het laatst de eerste ronde van een ATP-toernooi.