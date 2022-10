Ongenaakbare Lavreysen viert vierde wereldtitel op rij: 'Onwerkelijk en gestoord'

Harrie Lavreysen vindt het zelf ook vrij bizar dat hij zondag bij de WK baanwielrennen voor het vierde jaar op rij wereldkampioen sprint is geworden. De Nederlandse topfavoriet zag een nieuwe gouden plak geen moment in gevaar komen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines.

Door onze sportredactie

"Het sprinttoernooi was echt fantastisch", glunderde een moegestreden Lavreysen in gesprek met de NOS. "Ik heb van begin tot eind gecontroleerd. Alles ging precies hoe ik het wilde: naar die regenboogtrui. Of ik beter dan ooit was? Ja, ik denk het wel. Het was echt een mooie dag."

De 25-jarige Lavreysen was een klasse apart door het hele sprinttoernooi geen enkele heat te verliezen. De Brabander noteerde de snelste tijd in de kwalificaties en rekende op weg naar de finale af met Kevin Quintero, Hamish Turnbull en Mateusz Rudyk.

In de strijd om het goud zag de Australiër Matthew Richardson lijdzaam toe hoe Lavreysen in twee heats eenvoudig naar het goud reed. "Tijdens de halve finale heb ik zelfs wat kunnen sparen. Ik wist ook dat ik lang rust had, dus ik dacht: ik trek 'm helemaal leeg in de finale. Ik kon vol mijn krachten gebruiken en dat was heerlijk."

Harrie Lavreysen veroverde in Frankrijk zijn vierde wereldtitel op rij op de sprint. Foto: AP

'Ik ben heel allround en tegenstanders missen altijd wel iets'

Met zijn soevereine optreden in Frankrijk bewees Lavreysen nog maar eens dat hij de te kloppen man is in aanloop naar de Olympische Spelen van 2024. De regerend olympisch sprintkampioen veroverde tijdens de WK ook goud op de keirin, waardoor zijn erelijst nu elf wereldtitels telt.

"Het is gestoord. Iedere titel is weer fantastisch, maar het blijft onwerkelijk", zei Lavreysen, die op de WK alleen op de teamsprint naast goud greep (zilver). "Ik denk dat ik heel allround ben. Ik kan op zo veel aspecten het maximale eruit halen. Tegenstanders missen dan toch altijd net iets."

Extra opsteker voor Lavreysen is dat de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines over een kleine twee jaar ook het strijdtoneel is bij de Olympische Spelen. "Daar ben ik heel blij om. Er zijn hier heel soepele bochten en ik kan mijn snelheid goed behouden. Daardoor kan ik lekker op tegenstanders afrijden. Dit is mijn baan."

Eerder

Aanbevolen artikelen