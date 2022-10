Lavreysen verovert voor vierde jaar op rij WK-goud op koningsnummer sprint

Harrie Lavreysen heeft zondag in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines voor de vierde keer op rij de wereldtitel sprint veroverd. De 25-jarige baanwielrenner was in de finale in twee heats veel te sterk voor de Australiër Matthew Richardson.

De 25-jarige Lavreysen had in de eindstrijd geen kind aan Richardson. De Nederlander won beide heats op dominante wijze en stelde zo geheel in stijl de wereldtitel veilig.

De ongenaakbare Lavreysen beleefde sowieso een dominant sprinttoernooi. In de kwalificaties noteerde hij al de beste tijd (9,224) en in de achtste finales had hij de Colombiaan Kevin Quintero Chavarro met speels gemak verslagen. Zaterdag rekende hij in de kwartfinales af met de Brit Hamish Turnbull. Hij haalde eerder op zondag de finale door de Pool Mateusz Rudyk te verslaan.

Lavreysen, die in het sprinttoernooi al zijn heats won, veroverde de afgelopen drie jaar telkens de wereldtitel op het koningsnummer. In de zomer van 2021 werd hij olympisch kampioen.

Harry Lavreysen was in de finale van het onderdeel sprint veel te sterk voor de Australiër Matthew Richardson. Foto: ANP

Lavreysen werd eerder wereldkampioen op keirin

Met het behalen van het WK-goud op de sprint pakte Lavreysen bovendien zijn tweede wereldtitel van dit toernooi. De Brabander werd donderdag voor het derde jaar op rij wereldkampioen op de keirin.

Jeffrey Hoogland, die de laatste drie jaar naast Lavreysen in de finale stond, ging zaterdag niet van start in het sprinttoernooi. De wereldkampioen op de kilometer tijdrit was nog niet hersteld van zijn valpartij van donderdag nadat hij finishte op de keirin.

Op de teamsprint moest Lavreysen met zilver genoegen nemen. Hij werd samen met Hoogland en Roy van den Berg na een jarenlange heerschappij afgetroefd door Australië.

Brons voor Van der Peet op keirin

Op de keirin bij de vrouwen zorgde Steffie van der Peet voor een verrassing door in de eerste grote finale uit haar loopbaan brons te veroveren. Uit de fotofinish bleek dat de 23-jarige Haagse iets eerder over de streep was gekomen dan de Française Mathilde Gros.

Van der Peet hoefde alleen de Duitse Lea Sophie Friedrich (goud) en de Japanse Mina Sato (zilver) voor zich te dulden.

Regerend olympisch kampioene Shanne Braspennincx gold als favoriet voor het goud in Frankrijk, maar kwam niet in de buurt van het podium en finishte als zesde. Braspennincx werd in haar carrière nog nooit wereldkampioen.

Op het onderdeel keirin wordt er gestart achter de zogenoemde derny, een motor. Pas als de motor van de baan verdwijnt - zes rondes voor het einde - krijgen de rensters vrij baan en mag er voor de overwinning worden gesprint.

Steffie van der Peet zorgde met een bronzen plak voor een verrassing op de keirin. Foto: ANP

Havik en Van Schip grijpen net naast medailles op koppelkoers

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip eindigden op de koppelkoers als vijfde. Het Oranje-duo lag na het dubbelen van het peloton halverwege aan de leiding tot de Fransen voorbij kwamen.

Voor de laatste sprint stond al vast dat Donavan Grondin en Benjamin Thomas het thuisland de titel gingen bezorgen, vier landen deelden op dat moment de tweede plaats. De Britten wonnen de laatste sprint om de dubbele punten en eindigden zo als tweede. Het brons was voor de Belgen.

Op de koppelkoers rijden twee renners die elkaar afwisselen in totaal 200 rondes. Om de tien rondes wordt er gesprint om de punten. Het peloton dubbelen levert nog eens 20 punten extra op.

Daniek Hengeveld eindigde als vijfde op de puntenkoers. Het was voor de pas negentienjarige renster uit Nootdorp het derde optreden op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines. Eerder werd ze negende op de individuele achtervolging en met haar collega's vijfde op de ploegachtervolging.

De titel ging naar de Britse Neah Evans, die uitkwam op zestig punten. De Deense Julie Leth (53 punten) werd tweede. Het brons was voor de Amerikaanse Jennifer Valente, de wereldkampioene op het omnium, die 51 punten pakte. Hengeveld haalde er 46. De Belgische titelverdediger Lotte Kopecky eindigde als vierde. Op de puntenkoers rijden de vrouwen honderd rondes. Om de tien rondes wordt er gesprint om de punten.

Daniek Hengeveld eindigde als vijfde op de puntenkoers. Foto: ANP

