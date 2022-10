Servische volleybalsters pakken in Apeldoorn tweede wereldtitel op rij

De volleybalsters van Servië hebben zaterdag opnieuw de wereldtitel gepakt. De ploeg won in Omnisport in Apeldoorn in drie sets van Brazilië.

Door onze sportredactie

Servië had uiteindelijk weinig te duchten van Brazilië, dat in de eerste set nog veel tegenstand bood. De regerend wereldkampioen won het eerste bedrijf met nipte cijfers: 26-24.

Ook in de tweede set werd het spannend, maar trok Servië wederom aan het langste eind: 25-22. In de derde set kwam Servië niet meer in de problemen en werd de titel eenvoudig binnengesleept: 25-17.

Servië won in 2018 ook al het WK door Italië in de finale te verslaan. Op het EK van 2021 moesten de Servische speelsters de titel juist aan de Italianen laten. De wereldkampioen moest vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio genoegen nemen met brons.

Eerder op de avond veroverde Italië het brons door de Verenigde Staten met 3-0 in sets te verslaan. De Nederlandse volleybalsters slaagden er niet in zich te plaatsen voor de kwartfinales. Door een 0-3-nederlaag tegen Brazilië een week geleden strandde Oranje in de tweede groepsfase.

