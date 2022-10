Favoriet Lavreysen overtuigend naar halve finales sprint op WK baanwielrennen

Harrie Lavreysen heeft zaterdag bij de WK baanwielrennen in Frankrijk zonder problemen de halve finales van het sprinttoernooi bereikt. De titelverdediger was in de kwartfinales in Saint-Quentin-en-Yvelines in twee heats te sterk voor de Brit Hamish Turnbull.

Door onze sportredactie

De 25-jarige Lavreysen was in de kwalificaties al goed voor de beste tijd (9,224) en had in de achtste finales de Colombiaan Kevin Quintero Chavarro verslagen.

Het sprinttoernooi gaat zondag om 12.00 uur verder. Lavreysen veroverde de afgelopen drie jaar telkens de wereldtitel op het koningsnummer. In de zomer van 2021 werd hij olympisch kampioen.

Jeffrey Hoogland, de grootste concurrent van Lavreysen in Frankrijk, ging zaterdag niet van start in het sprinttoernooi. De wereldkampioen op de kilometer tijdrit was nog niet hersteld van zijn valpartij van donderdag nadat hij finishte op de keirin.

Lavreysen kan op de sprint zijn tweede gouden WK-medaille veroveren in Frankrijk. De Brabander werd donderdag voor het derde jaar op rij wereldkampioen op de keirin.

Op de teamsprint moest Lavreysen met zilver genoegen nemen. Hij werd samen met Hoogland en Roy van den Berg na een jarenlange heerschappij afgetroefd door Australië.

Harrie Lavreysen haalde zonder problemen de halve finales van het sprinttoernooi op de WK. Foto: ANP

Van de Wouw eindigt op 500 meter tijdrit naast podium

Op de 500 meter tijdrit slaagde Hetty van de Wouw er zaterdag net niet in een medaille te veroveren. Ze legde de twee rondes af in 33,243 seconden en eindigde daarmee als vierde. Kyra Lamberink eindigde in de finale als achtste in 33,703.

Het goud was voor de Française Taky Marie-Divine Kouamé, die een tijd van 32,835 neerzette. De Duitse Emma Hinze pakte in 33,051 het zilver en het brons ging naar de Chinese Guo Yufang: 33,214.

Op de koppelkoers eindigden Marit Raaijmakers en Maike van der Duin als zesde. Het Nederlandse duo kwam in een wedstrijd over twintig rondes tot vijftien punten. Het goud was voor het Belgische koppel Shari Bossuyt en Lotte Kopecky (31 punten).

Van der Duin pakte eerder op de WK in Frankrijk zilver op de onderdelen scratch en het omnium. De 21-jarige Assense heeft op dat laatste olympische onderdeel ambities voor de Spelen van Parijs 2024, waar ook de koppelkoers wordt verreden.

Eerder

Aanbevolen artikelen