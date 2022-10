Judoka Polling gaat vijf maanden na bevalling rentree maken in Abu Dhabi

Judoka Kim Polling staat vijf maanden na haar bevalling voor haar rentree. De Zuid-Hollandse zal volgende week bij de Grand Slam in Abu Dhabi haar eerste wedstrijd judoën, meldt ze zaterdag op sociale media.

"Hoppa, deze mama heeft het gewoon voor elkaar gekregen", schrijft Polling. "Zowel tijdens mijn zwangerschap als mijn post partum heb ik enorm hard gewerkt, met als resultaat dat ik vandaag over één week, nog net geen vijf maanden nadat Aurora geboren is, de wedstrijdmat weer opstap."

Polling maakte in december vorig jaar bekend dat ze zwanger was. Daardoor miste ze de EK in Bulgarije (april) en de WK in Oezbekistan (augustus). Polling liet toen al weten dat ze haar judocarrière na de zwangerschap wilde voortzetten en zich op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zou gaan richten.

Haar Italiaanse vriend Andrea Regis zal de zorg voor het kind deels op zich nemen als Polling wedstrijden judoot. "Andere moeders werken toch ook gewoon? Je bent heus geen slechte moeder omdat je niet 24/7 bij je kind kan zijn", zei ze destijds.

Polling won in het verleden vier Europese titels en één keer WK-brons. Op de Olympische Spelen in Tokio ontbrak ze. Sanne van Dijke kreeg na een lange kwalificatiestrijd van de selectiecommissie de voorkeur boven Polling in de categorie tot 70 kilogram. Nederland mocht in elke gewichtsklasse slechts één judoka afvaardigen.

Van Dijke pakte vervolgens brons in Tokio. Vijf dagen geleden werd ze ook derde bij de WK in Oezbekistan, nadat haar Japanse tegenstander Shiho Tanaka had opgegeven. Van Dijke oogstte applaus door Tanaka zelf van de mat te dragen.

