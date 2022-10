Bouwmeester herpakt zich op vierde dag van WK en heeft medailles in zicht

Zeilster Marit Bouwmeester heeft zich zaterdag (Nederlandse tijd) op de vierde dag van de WK zeilen in het Amerikaanse Kemah herpakt in de olympische Ilca 6-klasse, de opvolger van de Laser Radial. De Friezin klom naar de vierde plaats in het klassement.

Door onze sportredactie

De 34-jarige Bouwmeester begon de vierde WK-dag in de Galveston Bay dramatisch met de 33e plaats in de vijfde race. Dat resultaat komt voorlopig te vervallen omdat het voorlopig de slechtste score van Bouwmeester op de WK is. Zeilsters mogen altijd hun slechtste racescore wegstrepen.

Daarna toonde Bouwmeester herstel met de achttiende plaats in de zesde race en de tweede plaats in de zevende race. Daardoor heeft de Friezin, die vrijdag de leiding in het klassement verloor en als nummer vijf aan de vierde WK-dag begon, veertig punten in de rangschikking.

Dat zijn er zes meer dan de Belgische koploper Emma Plasschaert. Plasschaert werd zaterdag twee keer zesde en één keer 22e. De Deense Anne-Marie Rindom staat tweede met 37 punten en Wiktoria Golebiowska uit Polen bezet met 38 punten de derde plaats.

Bouwmeester maakt op de WK haar rentree na een zwangerschap. De drievoudig olympisch medaillewinnares in de Laser Radial-klasse (zilver in 2012, goud in 2016, brons vorig jaar) beviel vijf maanden geleden van dochter Jessie Mae. Al vrij snel na de bevalling pakte ze de training op. Ze richt zich op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Andere Nederlanders spelen bijrol

Maxime Jonker en Mirthe Akkerman, de andere Nederlanders die meedoen aan de Ilca 6-klasse, kunnen geen rol van betekenis spelen. Ondanks de derde plaats in de zesde race is Jonker naar de veertiende plaats in het klassement gezakt. Akkerman staat vijftiende.

De WK duurt tot en met zondag. In de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) staan er opnieuw drie races op het programma.

