Geëmotioneerde Havik draagt WK-goud op aan Amy Pieters: 'Zij geloofde in me'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Yoeri Havik heeft zijn gouden medaille op de WK baanwielrennen naar eigen zeggen vooral te danken aan Amy Pieters. Havik was vrijdag in Frankrijk verrassend de beste op de puntenkoers.

"Amy was een van de mensen die erin geloofden dat ik op de individuele nummers iets kon bereiken", zei een geëmotioneerde Havik tegen de NOS. "Ik hield het altijd lekker veilig bij de koppelkoers. Ik heb nooit geloofd dat ik dit kon, ik snap het nu nog niet."

Pieters, tweevoudig wereldkampioen op de koppelkoers, kwam bijna een jaar geleden hard ten val tijdens een training in Spanje. Ze lag enkele maanden in coma en is nu aan het revalideren.