Hoogland en Havik zorgen voor nieuw Nederlands goud bij WK baanwielrennen

Jeffrey Hoogland en Yoeri Havik hebben Nederland vrijdag de tweede en derde gouden medaille bezorgd op de WK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines. Hoogland prolongeerde zijn titel op de kilometer tijdrit, terwijl Havik verrassend de beste was op de puntenkoers.

De 29-jarige Hoogland maakte zijn favorietenstatus meer dan waar in het Vélodrome National. Hij was bijna anderhalve seconde sneller dan Melvin Landerneau uit Frankrijk, de nummer twee. Alejandro Martínez Chorro uit Spanje pakte brons.

Havik was in de puntenkoersfinale vanaf het begin bij de les en eindigde op een puntentotaal van 76. Het zilver was voor Roger Kluge uit Duitsland (67 punten) en het brons ging naar Fabio Van Den Bossche uit België, die 64 punten vergaarde.

Op de puntenkoers is er om de 10 van de in totaal 160 rondes een sprint om de punten. Het dubbelen van het peloton levert telkens twintig punten op. Dat laatste lukte Havik als enige drie keer. Hij pakte niet eerder een WK-medaille.

Later op vrijdag komt namens Nederland nog Maike van der Duin (omnium) in actie in Saint-Quentin-en-Yvelines. Ze staat met nog één omniumonderdeel te gaan tweede in het klassement.