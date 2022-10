Baanwielrenner Havik zorgt voor verrassing met wereldtitel op puntenkoers

Baanwielrenner Yoeri Havik is vrijdag wereldkampioen op het onderdeel puntenkoers geworden. De 31-jarige Nederlander verzamelde in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines de meeste punten in de race over 160 rondes.

Havik was vanaf het begin bij de les en eindigde op een puntentotaal van 76. Het zilver was voor Roger Kluge uit Duitsland (67 punten) en het brons ging naar Fabio Van Den Bossche uit België, die 64 punten vergaarde.

Op de puntenkoers is er om de tien rondes een sprint om de punten. Het dubbelen van het peloton levert telkens twintig punten op. Dat laatste lukte Havik als enige drie keer. Hij pakte niet eerder een WK-medaille.

Het verrassende succes van Havik betekent de tweede Nederlandse gouden medaille van het toernooi in het Vélodrome National. Donderdag was Harrie Lavreysen de beste op het onderdeel keirin.

Yoeri Havik reed het peloton drie keer op een ronde. Foto: Reuters

Van Riessen kan brons pakken op sprint

Bij de vrouwen kwam Laurine van Riessen tekort voor een finaleplaats op de sprint. Ze verloor beide heats van Lea Sophie Friedrich uit Duitsland en kan nog maximaal brons pakken.

Later op vrijdag komen namens Nederland nog Maike van der Duin (omnium) en Jeffrey Hoogland (kilometer tijdrit) in actie in Saint-Quentin-en-Yvelines. Van der Duin staat met nog één omniumonderdeel te gaan tweede in het klassement.

In totaal staat Nederland nu op zes WK-medailles. Naast het goud van Havik en Lavreysen was er drie keer zilver en eenmaal brons. Het toernooi duurt nog tot en met zondag.

