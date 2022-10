McLaughlin gaat ook 400 meter lopen: rivaal van Femke Bol wil wereldrecord

Femke Bol krijgt de komende periode vermoedelijk minder te maken met Sydney McLaughlin, haar grote concurrent op de 400 meter horden. De Amerikaanse wereldrecordhoudster wil zich meer gaan richten op de 400 meter vlak, om ook op die afstand voor het mondiale record te gaan. De toptijd staat al sinds 1985.

"Het wereldrecord staat al zo lang en niemand is er echt bij in de buurt gekomen", zegt de 23-jarige McLaughlin vrijdag in een interview met NBC Sports. "Ik wil graag kijken wat ik op dat gebied zou kunnen."

De Amerikaanse zal zich daardoor wat minder toeleggen op de 400 horden. "Ik denk niet dat ik de 400 meter horden al ga opgeven, maar ik wil me ook zeker gaan focussen op de 400 meter."

De mondiale toptijd op de 400 meter bij de vrouwen is het oudste record in de atletiek op een sprintonderdeel. In 1985 klokte Marita Koch, die uitkwam voor Oost-Duitsland, 47,60 seconden. Sindsdien kwam niemand meer binnen een halve seconde van die tijd.

Het record van Koch stamt uit de periode waarin veel atletiekrecords werden geschrapt vanwege dopinggebruik. Maar de Duitse werd nooit positief getest en ontkende dat ze ooit doping heeft gebruikt.

Sydney McLaughlin werd in 2022 wereldkampioen op de 4x400 meter met de Amerikaanse ploeg. Foto: Getty Images

McLaughlin is grootste concurrent van Bol

McLaughlin is op de 400 meter horden een klasse apart en de grootste concurrent van Bol. De afgelopen jaren won de Amerikaanse goud op de Olympische Spelen van Tokio en bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene.

Ook scherpte McLaughlin het wereldrecord aan tot 50,68. Haar laatste race zonder horden stamt uit 2018. Toen finishte ze in een persoonlijk record van 50,07.

Bol pakte op de Spelen van Tokio brons op de 400 horden en moest op de WK alleen McLaughlin voor zich dulden. Ze richt zich tot en met de Spelen van 2024 vooral op de 400 horden en zal weinig in actie komen op de 400 vlak. Op beide afstanden werd ze in augustus Europees kampioene.

Bij de WK in Eugene klokte McLaughlin een splittijd van 47,91 op de 4x400 meter, het onderdeel waarop ze goud won met de Verenigde Staten. Dat is de zevende tijd ooit op de estafette.

Prijzenkast McLaughlin WK Doha 2019: Zilver 400 meter horden

WK Doha 2019: Goud 4x400 meter estafette

Olympische Spelen Tokio: Goud 400 meter horden

Olympische Spelen Tokio: Goud 4x400 meter estafette

WK Eugene 2022: Goud 400 meter horden

WK Eugene 2022: Goud 4x400 meter estafette

