Tactiek Lavreysen opnieuw succesvol: 'Wacht je te lang, dan ben je de sjaak'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Harrie Lavreysen werd donderdagavond in Saint-Quentin-en-Yvelines op de voor hem kenmerkende manier wereldkampioen op de keirin. Zijn tegenstanders zijn bekend met zijn tactiek - aanvallen met nog twee rondes te gaan - maar kunnen de Brabander simpelweg niet bijhouden.

"Het is dé manier als je de snelste bent", legde de 25-jarige Lavreysen uit aan ANP na zijn derde keirinwereldtitel op rij. "Ga je eerder, dan rijd je jezelf leeg. Wacht je te lang, dan ben je de sjaak."

Bij de keirin starten zes rijders. Eerst worden ze gegangmaakt door een zogeheten derny. Die verdwijnt vervolgens van de baan, waarna de renners sprinten om de medailles. Lavreysen was met zijn aanzet vanaf twee rondes van de meet zoals gewoonlijk oppermachtig.

Het zilver was voor landgenoot Jeffrey Hoogland. De 29-jarige Nijverdaller, die bij het uitrijden van de race nog ten val kwam, weet eveneens maar al te goed hoe Lavreysen zijn races indeelt. "Harrie doet nooit anders", sprak hij na afloop. "Dus je weet wat je kunt verwachten."

Met onder meer tien wereldtitels en twee olympische gouden plakken in zijn bezit is Lavreysen al enige jaren de beste baansprinter ter wereld. Toch leefde de renner uit Luyksgestel niet ontspannen toe naar de keirinfinale in de voorstad van Parijs.