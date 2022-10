Lavreysen voor derde jaar op rij wereldkampioen op keirin, Hoogland pakt zilver

Delen via E-mail

Harrie Lavreysen heeft donderdag bij de WK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines zijn wereldtitel op de keirin met succes verdedigd. Jeffrey Hoogland eiste het zilver voor zich op.

Lavreysen kwam twee ronden voor het einde al op kop en hield zijn leidende positie tot de finish vast. Hoogland kwam in de laatste meters nog in de buurt van zijn landgenoot, maar moest zich tevredenstellen met zilver. Het brons was voor de Colombiaan Kevin Quintero.