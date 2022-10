Bondscoach baansprintsters trekt boetekleed aan na 'blunder' op WK

Bondscoach René Wolff van de Nederlandse teamsprintsters neemt de schuld op zich voor de chaos die woensdag bij de WK baanwielrennen ontstond. Door een administratieve fout stond Steffie van der Peet op de officiële startlijst in de strijd om het brons, terwijl Wolff met Hetty van der Wouw wilde starten.

Door onze sportredactie

"We zijn met zijn allen een team en daarin was ik de zwakste schakel", zei Wolff donderdag in gesprek met ANP. Door de fout greep Nederland op acht duizendste van een seconde naast het brons in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines.

De afspraak was dat Van der Peet en Van de Wouw ieder één keer in actie zouden komen. Een van hen is steeds de derde vrouw die achter Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx van start gaat en na drie ronden de tijd neerzet.

Het Nederlandse trio mocht na twee optredens om het brons gaan strijden, waarbij de afspraak was dat degene met de beste tijd als derde vrouw zou starten. Dat was Van de Wouw, maar Van der Peet stond op het startformulier.

"Het is mondeling doorgegeven dat Van de Wouw zou rijden, maar de schriftelijke bevestiging is niet bij de jury beland", erkende Wolff, die daarvoor de verantwoordelijkheid op zich nam.

De Nederlandse teamsprintsters grepen op acht duizendste van een seconde naast WK-brons. Foto: ANP

'Het is een gemiste kans'

Nederland verloor na alle commotie de strijd om het brons van Groot-Brittannië. "Je weet nooit of het anders was gelopen, maar dat zou kunnen. Het is een blunder", gaf de bondscoach toe.

Wolff had woensdagavond nog een gesprek met de rensters en de staf gevoerd, maar wilde daar een dag later inhoudelijk weinig over kwijt. "Er is in ieder geval ook gekeken naar hoe we dit in de toekomst voorkomen. Het is een gemiste kans."

De chaos leidde tot boosheid en verdriet bij de Nederlandse teamsprintsters. "Een puinhoop", foeterde Braspennincx na afloop van de troostfinale. "Je wil het beste eruit halen en dan verlies je op acht duizendste... Dan weet je meteen dat je zonder dat rare voorval op het podium had gestaan."

