Michaëlla Krajicek maakt deel uit van Nederlandse selectie voor WK padel

Michaëlla Krajicek is donderdag door bondscoach Ewan Watson opgenomen in de Nederlandse selectie voor de WK padel. De oud-tennisster is een van de acht vrouwen die tot het keurkorps behoren.

Door onze sportredactie

De 33-jarige Krajicek begon dit jaar met padel en werkte zich snel op naar de nummer twee van Nederland. Op dit moment is ze de nummer vier op de ranglijst.

Twee jaar geleden zette Krajicek noodgedwongen een punt achter haar loopbaan als proftennisster. Ze speelde begin 2019 haar laatste wedstrijd en had daarna te veel last van haar knie.

Als tennisster kende Krajicek een veelbelovende start van haar carrière. Ze won als tiener in 2005 en 2006 drie WTA-toernooien en stuntte in 2007 met een plek in de kwartfinales van Wimbledon. Daarna ging het vooral door blessureleed bergafwaarts.

Naast Krajicek bestaat de Nederlandse vrouwenselectie voor de WK padel uit Steffie Weterings, Marcella Koek, Tess van Dinteren, Maaike Betz, Milou Ettekoven, Rosalie van der Hoek en Avalon Segou Jonker.

Wat is padel? Padel is een racketsport met elementen van tennis en squash.

De bal lijkt op een tennisbal en de puntentelling is net als bij tennis.

Een padelracket heeft geen snaren, maar is gemaakt van kunststof.

Padel wordt gespeeld in een kooi. Net als bij squash mogen de spelers de wanden gebruiken.

Toernooi gaat eind deze maand van start

Bij de mannen bestaat de Nederlandse selectie uit Sten Richters, Bram Meijer, Uriël Maarsen, Robin Sietsma, René Lindenbergh, Bart van Opstal, Werner Lootsma en Menno Nolten.

De WK padel vindt van 31 oktober tot en met 5 november plaats in Dubai. Het Nederlandse vrouwenteam kwalificeerde zich direct door vorig jaar als negende te eindigen. De Nederlandse mannen plaatsten zich via het Europese kwalificatietoernooi.

Vorig jaar veroverde Spanje bij zowel de mannen als de vrouwen de wereldtitel. De WK padel stond in 1992 voor het eerst op het programma.

