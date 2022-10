Onder anderen Hassan en Bol distantiëren zich van beeld atletiekcultuur

Toppers uit de Nederlandse atletiekwereld, onder wie Sifan Hassan en Femke Bol, hebben zich donderdag gedistantieerd van het beeld dat begin deze maand is geschetst van de cultuur binnen de Atletiekunie. NRC en Trouw schreven naar aanleiding van gesprekken met atleten en coaches dat het topsportklimaat binnen de Nederlandse atletiek de afgelopen 4,5 jaar verslechterd is.

"Wij respecteren de verhalen en betreuren de voorvallen die de geïnterviewden hebben gedeeld met de journalisten. Ongepast gedrag jegens atleten mag nooit gebeuren. Wij hebben de samenwerking met Roskam als technisch directeur en Charles van Commenée als hoofdcoach anders ervaren en die willen we graag delen", schrijven de atleten in een verklaring aan het ANP.

"Met acht medailles op de Olympische Spelen van Tokio heeft de Nederlandse atletiek haar beste resultaat ooit behaald. Dit succes is afgelopen seizoen bevestigd bij de wereldkampioenschappen in Eugene en de Europese kampioenschappen in München. Dit is mede te danken aan nieuwe impulsen die Roskam en Van Commenée aan het topsportprogramma hebben gegeven."